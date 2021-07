Treze futebolistas que representaram clubes portugueses na época 2020/2021 vão estar no torneio olímpico de futebol em Tóquio, 12 deles no masculino e um no feminino.

No masculino, a África do Sul é uma das duas seleções masculinas com maior representação no lote de 22 convocados, com o médio Thabo Cele (Cova da Piedade), os avançados Kobamelo Kodisang (Sp. Braga B), Lyle Foster (V. Guimarães) e Luther Singh (Sp. Braga), este emprestado ao Paços de Ferreira em 2020/2021.

De igual modo, a Costa do Marfim tem quatro «portugueses»: o guarda-redes Nicolas Tié (V. Guimarães), os defesas Koffi Kouao (Vizela) e Zié Ouattara (V. Guimarães) e o médio Idrissa Doumbia, ligado ao Sporting e cedido aos espanhóis do Huesca na época transata.

Pela Argentina, que conquistou o ouro olímpico em Atenas2004 e Pequim2008, vão jogar o defesa Leonel Mosevich e o avançado Fernando Valenzuela, que estiveram Vizela e no Famalicão por empréstimo de Argentinos Juniors e Barracas Central, respetivamente.

O avançado Jorge Benguché, cedido pelo Olimpia ao Boavista na época passada, foi convocado para a seleção das Honduras.

O defesa Nando Pijnaker, integrado nos quadros do Rio Ave, foi chamado pela Nova Zelândia.

No torneio feminino vai estar a guarda-redes Letícia, habitual titular no Benfica, ao serviço do Brasil, finalista vencido em Atenas2004 e Pequim2008.

Em solo japonês competirá ainda, além dos 13 «portugueses» referenciados, a médio holandesa Anouk Dekker, reforço do Sporting de Braga para 2021/2022.

Os torneios de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 arrancam a partir de 21 e 22 de julho. A final feminina é a 6 de agosto e Tóquio e a final masculina no dia seguinte, em Yokohama.