Cerca de dez mil pessoas que se tinham inscrito como voluntários para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 desistiram de apoiar as competições.

De acordo com a cadeia televisiva NHK, a citar o comité organizador, as desistências, que representam 12,5 por cento do total de voluntários requeridos pela organização, devem-se a preocupações com a pandemia de covid-19.

Apesar das desistências, a cadeia televisiva garante que a realização dos Jogos não está em causa.

Os Jogos Olímpicos estão agendados entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos disputam-se de 24 de agosto a 5 de setembro.