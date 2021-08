Está instalada a polémica no torneio olímpico de boxe, com o Comité Olímpico Colombiano (COC) a apresentar esta quarta-feira um recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Em causa está a decisão controversa de atribuir a vitória ao japonês Ryomei Tanaka no seu combate contra Yuberjen Martínez, na categoria peso-mosca.

No seu terceiro round do combate entre ambos, quando o colombiano liderava por 20-18, era notório o cansaço do japonês, que teve mesmo de sair do ring de cadeira de rodas (veja o vídeo abaixo). Apesar disso, os juízes atribuíram a vitória ao nipónico, que passou às semifinais e garantiu a conquista de uma medalha.

Martínez, que conquistou a prata no Rio2016, confessou-se incrédulo com a decisão.

«Não sei que combate é que os juízes viram», afirmou o colombiano, em declarações à imprensa local.

Esta não é a primeira vez que o torneio olímpico de boxe é manchado por polémicas. No Rio de Janeiro, suspeitas de combinação de resultados e de suborno a árbitros levaram à demissão do então diretor executivo do Associação Internacional de Boxe Amador (AIBA), Karim Bouzidi.