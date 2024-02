A Aldeia Olímpica de Paris2024 foi inaugurada esta quinta-feira, com a presença de Emmanuel Macron. Em Saint-Denis, no norte da capital francesa, o presidente elogiou a construção do espaço «em tempo recorde» e afirmou que a organização do evento vai ser a «aventura de um século».

Ainda assim, apesar de ter sido inaugurada, a Aldeia Olímpica ainda não está completa, já que falta agora finalizar os apartamentos que vão acolher mais de 14 mil atletas, de 26 de julho a 11 de agosto deste ano.

O espaço tem um pouco de tudo e algumas curiosidades saltam à vista. Desde logo, os atletas têm à disposição um restaurante com pratos italianos, asiáticos ou franceses, com mais de três mil lugares sentados. Além disso, a Aldeia Olímpica possui supermercado, cabeleireiro, posto de correios e até uma esquadra. Dentro do espaço, as deslocações vão ser efetuadas de bicicleta ou navettes elétricas.

Outra novidade é a limpeza do Rio Sena, garantida por Emmanuel Macron, que considerou ser um dos impactos mais positivos a longo prazo destes Jogos Olímpicos. Quando questionado sobre a situação, o presidente francês prometeu ainda que vai nadar no Rio Sena, mas não especificou o «timing» em que o vai fazer.