Gustavo Ribeiro e Thomas Augusto são os representantes de Portugal nos Jogos Olímpicos, em skateboarding, nas vertentes de «street» e «park», respetivamente.

Nas «Olympic Qualifier Series», em Budapeste, Gustavo chegou à última oportunidade de qualificação com o lugar já garantido, sendo que no caso de Thomas, ficou no 10.º lugar, suficiente para garantir a estreia em Paris2024.

«Com esta competição de Budapeste encerrou o ciclo de qualificação para os Jogos Olímpicos. Foram apurados apenas 22 atletas e Portugal garantiu duas quotas, por Gustavo Ribeiro, em street, e Thomas Augusto, em park. A Federação de Patinagem de Portugal faz um balanço muito positivo, pois conseguimos subir em relação a Tóquio2020”, confessa Paulo Ribeiro, selecionador nacional de skateboarding.

Recordar que na estreia do skate em Jogos Olímpicos (Tóquio2020), Gustavo Ribeiro terminou na oitava posição, na vertente «street».