A polícia francesa deteve um jovem de 18 anos suspeito de planear um ataque terrorista para pôr em prática nos Jogos Olímpicos, avança a RMC Sport.

De acordo com a publicação, o homem foi detido já no passado dia 22 de maio, ele que era suspeito de planear um ataque terrorista com motivações islâmicas e que incidia sobretudo nos jogos de futebol que vão realizar-se em Saint-Étienne.

Segundo a investigação, o ataque tinha como alvo os espectadores e a polícia.

O jovem, indiciado no passado dia 26 de maio, nega as acusações.