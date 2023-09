A Polónia é candidata aos Jogos Olímpicos de 2036.

«Gostaria de anunciar que, após consultas com a liderança do Comité Olímpico polaco, com o Ministério dos Desportos e com o Governo, é nossa ambição e intenção esforçarmo-nos para acolher os Jogos Olímpicos de Verão no nosso país, em 2036», afirmou o presidente da Polónia, Andrej Duda, durante o Congresso Europeu do Desporto e do Turismo, que decorre em Zakopane, sul da Polónia.

Duda lembrou o sucesso dos Europeu de 2012, realizado em conjunto entre a Polónia e a Ucrânia, além da terceira edição dos Jogos Europeus, que decorreram este ano.

«Teremos um aeroporto grande e super-moderno com uma rede de ligações ferroviárias», acrescentou o governante, garantindo que a Polónia está 100 por cento preparada em termos de infraestruturas.

Até agora existiam três candidaturas para sediar os Jogos Olímpicos de 2036, nomeadamente, do México, da Indonésia e da Turquia, havendo também outras propostas para possíveis candidaturas no Egito, Canadá, Coreia do Sul, China, Índia, Qatar, Hungria, Itália, Dinamarca e ainda um projeto de organização conjunta entre Alemanha e Israel no centenário dos Jogos Olímpicos de 1936, evento no qual a Alemanha Nazi procurou promover-se perante o Mundo antes do início da II Grande Guerra.

Os próximos três Jogos Olímpicos já têm locais atribuídos: Paris, França (2024), Los Angeles, Estados Unidos (2028) e Brisbane, Austrália, em 2032.