O comité organizador de Paris2024 colocou hoje à venda cerca de 2,8 milhões de bilhetes para os Jogos Paralímpicos, cujo preço varia entre os 15 e os 100 euros.

Do total de bilhetes disponibilizados, que não incluem as cerimónias de abertura e de encerramento, 60.000 estão destinados a lugares para pessoas com mobilidade reduzida, e 12.000 reservados a utilizadores de cadeiras de rodas.

A ministra francesa do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, já tinha anunciado que cerca de 300.000 bilhetes irão ser distribuídos em várias escolas do país.

No domingo, o presidente gaulês, Emmanuel Macron, encorajou “todos os franceses a comprarem bilhetes”, durante o dia dedicado ao desporto paralímpico, que decorreu na Praça da República, em Paris.

Os Jogos Paralímpicos Paris2024 vão decorrer entre 28 de agosto e 8 de setembro do próximo ano.