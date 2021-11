A equipa de juniores do Benfica foi até ao Estádio Johan Cruyff bater a formação do Barcelona, por 3-0, na quinta jornada da fase de grupos da Youth League.

Foi sob a chuva intensa que se faz sentir na Catalunha que, à passagem da meia hora de jogo, Martim Neto aplicou um belo remate de fora da área e abriu a contagem.

Já em tempo de compensação, Tomás Araújo, recentemente chamado à equipa principal dos encarnados, aumentou a vantagem, na cobrança de uma grande penalidade.

Já no segundo tempo, foi Pedro Santos a concluir da melhor forma uma jogada rápida do ataque encarnado, aos 64 minutos, e a terminar com as aspirações catalãs.

O Benfica recebe, na última ronda, o Dínamo de Kiev num jogo que decide qual a equipa do Grupo E que passa à próxima fase da competição. Os encarnados são primeiros, com 12 pontos, seguidos dos ucranianos, que têm menos dois pontos e esta quinta-feira venceram o Bayern, por 2-1.