O FC Porto está a realizar uma bela campanha no Grupo B da UEFA Youth League. Nesta quarta-feira, na quarta jornada, a equipa portista venceu o AC Milan em Itália, pela margem mínima, graças a um golo solitário de Diogo Abreu (0-1).



O médio portista decidiu o encontro ao minuto 72, na cobrança exemplar de uma grande penalidade, em lance que motivou alguns protestos dos locais.



Num jogo disputado a um ritmo lento, foi o FC Porto a adiantar-se no marcador e a gerir o resultado até ao apito final.



Com este resultado, a formação portista já sabe que irá manter, no mínimo, a margem pontual na frente do Grupo B. Os dragões passam a contabilizar 10 pontos, mais seis que Atlético Madrid e Liverpool, equipas que entraram em campo às 15h00. O AC Milan tem apenas um ponto.