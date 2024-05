A primeira parte da derrota do AVS em casa frente ao Tondela ficou marcada por um momento polémico, quando Jorge Costa se pegou com um adepto do Tondela, ainda durante a primeira parte da partida.

O referido apoiante da equipa visitante foi então abordado pela segurança presente no estádio da Vila das Aves e retirado das bancadas, o que levou a claque do Tondela a sair toda em solidariedade.

«Fui ter com o Tó Ferreira e depois fui insultado pelos adeptos», explicou Jorge Costa no final da partida.

«Tínhamos uma equipa divertida, que jogava bem, que sabia o que fazia dentro de campo, mas acho que estamos a acusar em demasia a pressão. E, assim, não vamos lá. Vamos agora defrontar uma equipa de Liga [Portimonense], o que nos obriga a estar muito focados na nossa missão. Temos de estar completamente motivados», disse sobre o play-off que se segue.