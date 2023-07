Jorge Jesus chegou a ter tudo acertado para orientar a Arábia Saudita, mas no último momento surgiu o interesse do Al Hilal, que fez o treinador português deixar cair a possibilidade de se estrear como selecionador.

Na partida para a Áustria, onde se vai realizar o estágio de pré-época do novo clube do treinador português, Jesus explicou os detalhes que levaram a optar pelo regresso ao Al Hilal.

«Eu não estava à espera. Foi tudo resolvido em duas horas. Tinha praticamente tudo apalavrado com a seleção da Arábia Saudita, quando apareceu esta hipótese do Al-Hilal. [Na altura] foi um trabalho incompleto, saí em primeiro lugar, com seis pontos de avanço, depois de ganhar a Supertaça... Achei que devia voltar a um projeto que não tinha acabado», disse aos jornalistas no aeroporto.

Jorge Jesus detalhou ainda que praticamente se tornou num assunto de Estado.

«Dei sempre a possibilidade de as pessoas que têm a responsabilidade decidirem. Disse aos responsáveis da Federação e do Al Hilal para se entenderem. Depois, o ministro deu-me a hipótese de escolher e escolhi o Al Hilal», resumiu.

De resto, uma das razões que o levaram a optar pelo clube foi o poder financeiro do clube, aliado aos vários nomes de estrelas que rumaram nas últimas semanas ao campeonato saudita, sendo que Bernardo Silva é um dos jogadores apontados ao Al Hilal.

«Admito contratar os melhores jogadores do Mundo, o clube que tem essa possibilidade, algo que eu nunca tive», nota.

Jesus falou ainda sobre os vários treinadores portugueses que vai defrontar na liga saudita e enalteceu o valor dos técnicos lusos.

«Só um pode ganhar, os outros vão ter de perder. Isso é a demonstração da qualidade do treinador português. Todos sabem que o treinador português é o melhor do mundo. Ninguém tenha dúvidas disso. Andam todos a copiar-nos há alguns anos. Isso faz com que os portugueses sejam requisitados para alguns dos melhores campeonatos do Mundo, como o Brasil, que para mim é o melhor de todos», concluiu.