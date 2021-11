14 anos depois, Jorge Jesus vai voltar a pisar a Allianz Arena como treinador, como treinador do Benfica.

A 20 Setembro 2007, na única vez que defrontou o Bayern Munique em solo alemão, Jesus e o seu Belenenses foram derrotados por 1-0, com um golo solitário de Luca Toni, aos 34 minutos.

A partida foi a contar para a primeira mão da primeira ronda da antiga Taça UEFA, e o jogo em Belém não correu melhor aos azuis: no Restelo, os bávaros confirmaram o triunfo na eliminatória com uma vitória por 2-0.

Ora, tanto de um lado como de outro, as caras já eram na altura bem conhecidas: de Oliver Kahn a Bastien Schweinsteiger no Bayern, a Ruben Amorim e Silas no Belenenses, há muitos nomes que ficaram na esfera futebolística até ao presente, mas também há outros que desapareceram, por assim dizer, do mapa.

