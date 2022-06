O treinador português Jorge Jesus, que assumiu esta semana o comando técnico do Fenerbahçe, da Turquia, defendeu esta sexta-feira que ter êxitos no clube é ganhar títulos, garantindo que vai procurar ganhar, mas também dar bons espetáculos desportivos aos adeptos de um emblema que já não ergue um troféu nacional desde 2014.

«Ter êxitos desportivos no Fenerbahçe, penso eu, é ganhar títulos. Não sei o que é ter êxitos num clube se não ganhas um título», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de apresentação, na qual garantiu que não rumou à Turquia pelas «condições financeiras».

«Hoje o treinador, na minha opinião, é como um jogador. Tem de ser criativo, ter ideias e as minhas ideias visam principalmente que a minha equipa seja uma equipa de risco. Eu assumo isso com os meus jogadores. As equipas que treino são equipas de risco e valorizamos muito a componente ofensiva porque normalmente as nossas equipas fazem muitos golos. Somos uma equipa, como disse, de risco, mas riscos calculados, riscos bem definidos do ponto de vista tático defensivo. Quando trabalhas num grande clube como o Fenerbahçe, ganhar só não chega. O mais importante é ganhar, mas é também proporcionar aos adeptos bons espetáculos de futebol», afirmou, quando questionado sobre o estilo de jogo ofensivo que coloca nas equipas que treina.

Jesus justificou ainda a ausência de Evandro Mota, o mental coach que o acompanhou nos últimos anos, da sua estrutura técnica. «Achou que neste percurso até à Turquia queria ficar no Brasil, porque tem questões profissionais importantes e foi por esse motivo que não veio», explicou Jesus, lembrando ainda o professor Manuel Sérgio e os ensinamentos que lhe deu no futebol.

«O professor Manuel Sérgio é uma referência do desporto mundial e principalmente em Portugal, um grande filósofo e um homem estudioso em relação, não às dinâmicas do futebol, não ao sistema, mas ao que ele defende. Que, primeiro, um treinador tem de pensar que não está a treinar jogadores, mas está a treinar pessoas, seres humanos. Tens de perceber a tua relação com a equipa. O professor fez parte da minha equipa técnica num dos anos do Benfica e estou grato pelo que me ensinou», sublinhou.

Ao lado de Jesus, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koc, revelou que as conversas com o técnico começaram quatro dias depois da saída deste do Benfica, no final de dezembro de 2021.