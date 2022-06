O presidente do Fenerbahçe, Ali Koc, revelou esta sexta-feira que as conversas com Jorge Jesus começaram quatro dias depois de o treinador português ter saído do Benfica, no final de dezembro de 2021.

«Falámos com Jorge Jesus quatro dias depois de ele sair do Benfica. Contudo, ele nem quis falar de futebol nesse dia. Em abril, as conversas intensificaram-se. O nosso antigo diretor, Emre Can, também contribuiu para isso. Ele foi a Portugal», afirmou Ali Koc, na conferência de imprensa de apresentação de Jesus no Fenerbahçe, esta tarde.

Ali Koc afirmou ainda que há três jogadores do plantel desejados no mercado. Entre eles, está o médio português Miguel Crespo, mas também o defesa sul-coreano Kim Min-Jae e o avançado uruguaio Diego Rossi.

«Há interesse no Crespo, no Rossi e no Kim. Vai ser difícil manter o Kim, que é um jogador de classe mundial, mas vamos fazer o nosso melhor. O treinador também quer mantê-lo. Se sair um jogador, outro virá para o seu lugar», assegurou Ali Koc, numa conferência de imprensa em que Jorge Jesus assegurou que não rumou ao Fenerbahçe pelas «condições financeiras».

Jesus deixou oficialmente o Benfica a 28 de dezembro último, tendo sido substituído por Nélson Veríssimo, que comandou a equipa até final da 2021/22.

Recentemente, no início de maio, e numa altura em que Jorge Jesus era falado para o Flamengo, mas também já como possibilidade para a Turquia, o Benfica vincou «que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube». A reação do clube lisboeta surgiu depois de Jesus ter detalhado uma conversa que teve com o atual presidente do Benfica, antes da saída.

Na mesma nota, o Benfica acrescentou que Jorge Jesus, na mesma medida, em nenhum momento «se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada».