Na sequência da revelação do desejo de Jorge Jesus de regressar ao Flamengo, noticiado esta quinta-feira pela imprensa brasileira, a Sportv divulgou alguns excertos da entrevista no programa Bem, Amigos! que será emitida na próxima semana.

O técnico português explicou que não podia regressar ao Brasil devido ao valor da cláusula de rescisão com o Benfica e assumiu que a pressão gerada pela visita dos dirigentes do Mengão a Portugal, no final de 2021, apressou a saída do comando técnico dos encarnados.

«Eu tinha uma cláusula de rescisão no meu contrato muito alta. Se quisesse sair do Benfica, tinha de pagar 10 milhões de euros. É uma cláusula que nem todos os clubes tinham capacidade de pagar. Todo esse ambiente, mais o facto de os dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal e terem entrado em todos os jornais e televisões criou um ambiente muito complicado para mim», afirmou Jesus.

«Ficaram os adeptos do Benfica: 'quer ir para o Brasil, vá embora'. Comecei a ter um ambiente pesado. Eu disse: 'Marcos [Braz], mesmo que eu quisesse ir, eu não posso. Vamos ver até quando eu posso sair do Benfica, mas neste momento, eu não posso'», acrescentou.

Jesus explicou que decidiu abandonar o Benfica, motivado pela detenção de Luís Filipe Vieira, os constantes assobios dos adeptos à equipa e o desentendimento entre Pizzi e os adjuntos.

«Quando eu saio, sou eu que peço para sair. Tive um problema com um jogador. Eu nem estava no jogo. Contra o FC Porto, depois do jogo, houve um jogador que fez alguns comentários. Os meus adjuntos contaram. Juntei tudo que se estava a passar. Eu tinha uma boa relação e um grande ambiente com a equipa no Benfica. Essas questões do presidente, xingarem quando ganhávamos, o Flamengo... Naquele momento eu disse: 'não, chegou, vou embora'», revelou.

O técnico de 67 anos detalhou ainda a conversa que teve com o presidente das águias, Rui Costa.

«Às 23h30 liguei ao Rui Costa e disse: 'tenho um problema difícil para ti e para mim. Não quero ser mais treinador do Benfica'. Ele disse: 'Dorme bem, fala com a tua almofada, sou presidente há três meses, não me faças isso, por favor'. No dia a seguir, fomos para o treino e ele e o Luisão estavam à minha espera para tentar mudar as minhas ideias. Disse: 'Não quero, Rui. Nem para ti, nem para mim, nem para o Benfica. Deixa-me ir embora. Vamos chegar a um acordo e se tu és meu amigo e se gostas do Benfica, porque gostas mais do Benfica do que eu, tenho a certeza, deixa-me sair'. Cheguei a um acordo e vim embora. Passados um dia ou dois, o Flamengo contrata o Paulo Sousa», contou.