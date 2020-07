Herói do triunfo do Flamengo frente ao Fluminense, Vitinho mostra-se otimista em relação à continuidade de Jorge Jesus, cobiçado pelo Benfica, no mengão.

Em entrevista à Sportv, o avançado brasileiro admitiu, no entanto, que os últimos dias não foram fáceis para os jogadores.

«Ainda não conversámos [com Jesus]. Eu acredito que ele continua, por tudo o que demonstra no dia a dia, o sentimento e o carinho que tem por nós. Acho que foram dias complicados, para nós também, com esses rumores», começou por dizer.

«Nós admiramos e adoramos o mister e queremos que ele fique. Não sabemos o que ele quer, mas tenho para mim que ele continua connosco e que continuemos a lutar por títulos no Flamengo. Isto preocupa porque não sabemos o que se passa com ele fora do campo. Tentamos agradar para que ele perceba que essa é a melhor opção para ele [ficar no Flamengo]», acrescentou.