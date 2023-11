Jorge Jesus já recebeu do Fenerbahçe o prémio referente à conquista da Taça da Turquia em 2022/23.

Tal como o Maisfutebol escreveu no início do mês, o treinador português havia feito um ultimato ao emblema de Istambul, que tinha falhado duas vezes o prazo para pagar o valor acordado. Caso a dívida não fosse liquidada num prazo estabelecido, o caso seguia para a FIFA.

A dívida, confirmou o Maisfutebol, já foi entretanto paga a Jorge Jesus, evitando assim o Fenerbahçe uma sanção da FIFA que poderia impedir o clube turco de inscrever jogadores na próxima janela de mercado.

Atualmente à frente do Al Hilal, líder do campeonato saudita, Jorge Jesus orientou o Fenerbahçe na época 2022/23, na qual conquistou a Taça da Turquia, foi aos oitavos de final da Liga Europa e terminou o campeonato no segundo lugar. A Taça da Turquia foi o primeiro troféu conquistado pelo Fenerbahçe desde a Supertaça em 2014.