A ronda 23 da Liga arranca esta sexta-feira com a receção do Boavista ao Benfica, no Estádio do Bessa, com início marcado para as 20h15, a meio de uma jornada europeia e ainda com os ecos do clássico do Dragão.

Uma ronda que prossegue depois no sábado com mais três jogos no norte de Portugal. O Gil Vicente recebe o Belenenses (15h30), o Vizela visita Paços de Ferreira (18h00), enquanto o Vitória fecha o dia frente ao Arouca (20h30).

No domingo há mais quatro jogos com Sporting e FC Porto a entrarem em campo. O Marítimo abre o dia frente ao Famalicão (15h30), antes dos leões de Ruben Amorim receberem o Estoril em Alvalade (18h00). Já à noite, o Moreirense recebe a equipa de Sérgio Conceição (20h00) e, logo a seguir, o Sp. Braga visita Tondela (20h30).

A jornada só fica fechada na segunda-feira com o Santa Clara a receber o Portimonense a partir das 20h15.

(Este artigo está em permanente atualização)

SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO

Boavista-Benfica (20h15)

Boavista

Lesionados: Hamache em dúvida.

Castigados: Porozo e Rodrigo Abascal.

Convocados: -

Benfica

Lesionados: Grimaldo e Seferovic.

Castigados: -

Convocados: -

SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO

Gil Vicente-Belenenses (15h30)

Gil Vicente

Lesionados: -

Castigados: Fran Navarro.

Convocados:

Belenenses

Lesionados: Nilton Varela.

Castigados: -

Convocados: -

Paços Ferreira-Vizela (18h00)

Paços Ferreira

Lesionados: -

Castigados: -

Convocados: -

Vizela

Lesionados: Guzzo.

Castigados: Ofori.

Convocados:

V. Guimarães-Arouca (20h30)

V. Guimarães

Lesionados: -

Castigados: Tomás Handel.

Convocados:

Arouca

Lesionados: -

Castigados: -

Convocados:

DOMINGO, 20 DE FEVEREIRO

Marítimo-Famalicão (15h30)

Marítimo

Lesionados: -

Castigados: -

Convocados: -

Famalicão

Lesionados: -

Castigados: Alex Nascimento.

Convocados: -

Sporting-Estoril (18h00)

Sporting

Lesionados: -

Castigados: Coates, Ricardo Esgaio, Palhinha e Tabata.

Convocados: -

Estoril

Lesionados: -

Castigados: -

Convocados:

Moreirense-FC Porto (20h00)

Moreirense

Lesionados: -

Castigados: -

Convocados: -

FC Porto

Lesionados: Manafá.

Castigados: Marchesín e Pepe.

Convocados: -

Tondela-Sp. Braga (20h30)

Tondela

Lesionados: -

Castigados: -

Convocados: -

Sp. Braga

Lesionados: Lucas Mineiro e Sequeira.

Castigados: André Horta.

Convocados:

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO

Santa Clara-Portimonense (20h15)

Santa Clara

Lesionados: Costinha e Sagna.

Castigados: -

Convocados: -

Portimonense

Lesionados: Pedro Sá.

Castigados: -

Convocados: