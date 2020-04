Os jovens da formação do Benfica, as memórias de Humberto Coelho em dia de aniversário e o exemplo que o futebol quer dar ao lidar com a covid-19 fazem as manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

A Bola:

«As memórias de Humberto Coelho. Faz hoje 70 anos um dos melhores centrais da história do futebol português».

Nadadora medalhada Rafaela Azevedo esteve infetada com covid-19 e conta como recuperou: «Sinto um enorme cansaço muscular.»

Record: «Os reforços do Seixal. Onze sombra de miúdos pode ser resposta a necessidades do plantel do Benfica.»

«FC Porto: SAD propõe corte salarial de 40%.»

O Jogo:

Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga para a covid-19, em entrevista: «O futebol quer ser exemplo.»

«Champions e Liga Europa devem aquecer agosto.»

