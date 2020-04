As competições europeias do próximo ano e as declarações de Fábio Silva e Grimaldo fazem as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

Record:

«Grimaldo revela plano de carreira: Ganhar e sair.»

«Covid tratada como lesão: Clubes vão a jogo mesmo que só tenham 7 jogadores.»

«Sporting: Adrien obriga a cortes no miolo.»

O Jogo:

«Prioridade ao mérito: UEFA define critérios de acesso às provas europeias do próximo ano.»

«'Objetivo? Ser um dos melhores do mundo'. Fábio Silva sonha com a conquista da Bola de Ouro e da Champions.»

«Pandemia: Testes podem custar até 100 mil euros por clube.»

A Bola: «Domingos Soares de Oliveira e o momento do Benfica em tempos de crise: 'Estamos bem preparados'.»

«Covid-19: Liga aguarda autorização do Governo.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.