Numa fase complicada na época do Benfica, e depois de se ter tornado num dos reforços mais caros da história do Benfica, Weigl tem sido alvo de algumas críticas e o jornal Record faz manchete com a defesa do médio alemão.

O jornal traz declarações do empresário do jogador alemão, Samy Wagner, que explica a tarefa que foi atribuída ao ex-Borussia Dortmund: «Há médios que destroem e ele veio para construir, para organizar.»

Já O Jogo, no rescaldo da eliminação das quatro equipas portuguesas das competições europeias, dá destaque a um estudo que diz que Portugal tem «a liga mais desequilibrada da Europa.»

A Bola prefere destacar o impacto do Coronavírus no desporto internacional, fazendo manchete com o «vírus global».

Lá fora, um dos grandes destaques é 'el clasico', que se disputa em Espanha neste domingo, entre Real Madrid e Barcelona.

