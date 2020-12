José Mourinho foi esta quinta-feira agraciado com o prémio «Inovação no Desporto» durante a Web Summit 2020, numa distinção entregue pelo primeiro-ministro António Costa.

«Costumava ficar muito orgulhoso apenas pelo facto de um evento tão incrível como a Web Summit ser realizado no meu país. Como português, sobretudo como português que vive no estrangeiro, costumava ter muito orgulho nele, mas agora é muito mais que isso. Muito obrigado por me darem este prémio, que obviamente aceito», expressou o técnico.

O prémio de inovação, conquistado no ano passado pelo ex-avançado Ronaldo Nazário, campeão mundial pelo Brasil em 2002, reconhece «pessoas e organizações que incorporaram com sucesso a tecnologia na busca pela excelência».

«Portugal é a casa de um dos treinadores com mais sucesso no futebol. Este ano premiamos José Mourinho, o menino de Setúbal e amante do futebol, que se tornou um dos treinadores mais inovadores e talentosos da história do belo jogo», enalteceu António Costa, lembrando os 25 títulos conquistados pelo Special One em 20 anos de carreira.

Entre passagens por Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, o técnico, de 57 anos, venceu duas edições da Liga dos Campeões, guiando ao sucesso o FC Porto (2003/04), numa das «conquistas mais notáveis desta era», e os italianos do Inter de Milão (2009/10).

«O maior presente não são os troféus, mas a crença e inspiração dadas a uma geração de jovens, mostrando que é possível conseguir tudo com trabalho, dedicação e fé nas suas próprias capacidades», concluiu António Costa, numa mensagem que antecedeu a conversa entre José Mourinho e Andrew Hill, editor do diário Financial Times.

A Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, decorre este ano totalmente online e até sexta-feira, contando com «um público estimado de 100 mil» pessoas, depois de se ter começado a realizar há quatro anos em Lisboa.