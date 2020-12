José Mourinho afirmou esta quarta-feira que o episódio de racismo que se viveu no PSG-Basaksehir, na noite de terça-feira, foi «muito triste».

O treinador do Tottenham defendeu ainda que a atitude das duas equipas, que abandonaram o terreno de jogo, vai tornar-se «um ícone».

«Situação muito triste. Todas as formas de racismo têm de ser combatidas e nunca aceites. Estou muito triste, claro, não queremos isto no futebol», começou por dizer, citado pela BBC, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Antuérpia, da Liga Europa.

«Conheço pessoalmente o árbitro, não o quarto árbitro. É uma pessoa muito boa, um árbitro muito bom. Estar envolvido, indiretamente, no jogo que se tornará bastante icónico não é uma coisa boa. Em relação ao quarto árbitro, só ele pode falar. Cometeu um erro inaceitável», prosseguiu.

«Um jogo que para aos 15 minutos por um motivo tão triste só pode tornar-se icónico. Espero que não volte a acontecer. Mas sim, como uma pessoa do futebol, lamento muito, mesmo muito que isso aconteça no meu desporto», completou ainda Mourinho.