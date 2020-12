Antigo treinador do Istambul Basaksehir, Carlos Carvalhal comentou esta quarta-feira os incidentes racistas que interromperam a partida do emblema turco frente ao Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões.

O atual técnico do Sp. Braga afirmou que ambas as equipas fizeram bem ao abandonar o terreno do jogo, mas pediu cautela na avaliação destes casos, lembrando a situação de Jorge Jesus com uma jornalista após a vitória do Benfica frente ao Marítimo.

«O Webó foi meu jogador, também me dou muito bem com o treinador. É uma situação lamentável. Não quero entrar no exagero, temos de ter algum cuidado na sociedade. Ainda há pouco tempo um colega meu treinador [Jorge Jesus] apresentou, se calhar com alguma infelicidade, um argumento que utilizaria com uma pessoa de raça branca, negra, género feminino, género masculino. Utilizaria aquela expressão que já utilizou no passado e foi, na minha opinião, muito mal interpretado. Veio logo à tona o feminismo, a defesa das mulheres, etc», afirmou.

«Temos de ter algum equilíbrio, mas não nesta situação. Temos de ser implacáveis com o racismo. Volto a dizê-lo, isto não é um problema do futebol, é um problema da sociedade. É a sociedade que tem de educar as pessoas, não o futebol. É lamentável, temos de erradicar este tipo de comportamentos. A opção das duas equipas foi a correta. Fazer ver a toda a gente que por muitos interesses que o futebol tenha, alguns valores estão acima do dinheiro e do poder», atirou.