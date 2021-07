O jogador inglês Dele Alli, que foi treinado durante parte das duas últimas épocas por José Mourinho no Tottenham, insistiu que não guarda rancor ao treinador português. A relação entre os dois no clube londrino, porém, não foi a melhor.

Mourinho tinha esperança que o jogador melhorasse nas suas mãos, mas tal não aconteceu e Dele Alli chegou a ser relegado para o banco durante vários jogos.

Agora, Alli considera-se o principal culpado pelo azedar da relação com o treinador, reconhecendo ainda que aprendeu muito com Mourinho.

«A única pessoa que culpo sou eu mesmo. Devia ter trabalhado de uma forma que fosse difícil não entrar no onze inicial e jogar. Não culpo mais ninguém a não ser eu. Trabalhar com Mourinho foi uma grande experiência e da qual aprendi imenso», afirmou o jogador ingês.

Quanto ao futuro no Tottenham, agora com Nuno Espírito Santo no comando, Dele Alli afirma que quer fazer muito melhor.

«Quero fazer deste ano um dos melhores que sempre tive. Muita gente disse que tinha de reencontrar a forma que tinha há uns anos. Para mim, eu nem quero chegar aí, quer ir mais longe e chegar ao meu máximo potencial e ser o melhor jogador que consigo ser», disse Alli.

José Mourinho tinha grandes expetativas para o jogador de 25 anos, admitindo que quando foi treinador do Manchester United foi aconselhado por Sir Alex Ferguson a contratar Dele Alli. O entendimento entre Mourinho e Alli no Tottenham não foi fácil e o português acabou despedido em abril deste ano.