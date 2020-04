Jovane Cabral esteve este domingo à conversa com Bruno Fernandes no Instagram e assumiu ter o sonho de jogar em Inglaterra e, de preferência, ao lado do ex-companheiro no Sporting.

«Gostava de jogar com o Bruno Fernandes no United um dia. Gosto muito da Premier League e espero, um dia, poder jogar ali. Também gosto da espanhola, mas se tiver de sair do Sporting prefiro a Premier League», disse em declarações citadas pelo jornal O Jogo.

Jovane, que soma apenas 12 jogos esta temporada, admitiu que tem de jogar com maior regularidade no Sporting para que esse sonho se realize e lamentou os problemas físicos que o afetaram esta época, deixando depois uma garantia. «Se trocava o Sporting pelo FC Porto? Nunca.»

Na conversa com Bruno Fernandes, o agora jogador do Manchester United brincou com o ex-companheiro. «Estás profissional: não te conheci assim! Mas só quando ficares com os abdominais iguais aos do Nani é que podes largar o ginásio.»