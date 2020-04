O futebolista da equipa de sub-23 do Sporting, Tomás Silva, afirmou que todo o plantel queria «continuar a jogar e que o campeonato tivesse um final» na Liga Revelação, mas considera, tal como já vários jogadores de diversos clubes expressaram, que «o mais importante é a saúde de todos».

Os jogadores do plantel têm trabalhado fisicamente a partir das respetivas casas e o jogador de 20 anos, capitão de equipa, admite «saudades de estar em campo» e acredita que o clube leonino vai sair com mais força quando o desporto voltar, com todas as restrições e cuidados que possam ser necessários.

«Temos treinado todas as semanas e a adaptação foi fácil, porque todos sabemos da situação e que nos encontramos. Não é uma situação fácil para ninguém e o futebol não é exceção. Tenho a certeza que o clube [Sporting] vai sair mais forte depois disto», apontou, em declarações à Sporting TV.

A Liga Revelação foi uma das provas concluídas de forma antecipada pela Federação Portuguesa de Futebol, devido à pandemia da covid-19 em Portugal.