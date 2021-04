Telma Monteiro sagrou-se nesta sexta-feira campeã da Europa de Judo, na categoria de -57kg, algo que consegue pela sexta vez.

A judoca de 35 anos do Benfica conquistou a 15.ª medalha em igual número de participações em Europeus, algo que assumiu ser um enorme orgulho, em declarações à RTP.

«É fantástico. É difícil encontrar palavras. Não queria chorar outra vez…. Foi uma preparação muito dura, magoei-me no ombro quando estava a treinar para o Europeu e o apuramento olímpico. Foi extremamente difícil, um dia muito duro, mas deixei a vida lá dentro. Por isso, para alguém me ganhar, teria de lá deixar a vida também», começou por dizer.

Telma Monteiro teve um percurso longo no dia da competição, com combates muito longos. Ainda assim, a vontade de ser campeã da Europa numa competição que decorrer em Lisboa, falou mais forte e levou-a novamente à glória.

«Quando acordei senti que ia fazer história. Quando meto uma coisa na cabeça só páro enquanto não a consigo. Tenho de agradecer à minha equipa. Andam há um mês a ouvir-me dizer que vou ser campeã da Europa, mesmo com o ombro magoado. O que me deu força foi a gratidão para com as pessoas que estão ao meu redor. Ser campeão em ‘casa’ era um sonho que estava adiado. Combates longos? Foi um dia perfeito. Para mim foi melhor assim do que se tivesse ganhado logo», assegura.

E em jeito de despedida, Telma Monteiro deixa um desafio às judocas do futuro: baterem o recorde que ela tem em Europeus.

«Esta é a minha 15.ª medalha em Campeonatos da Europa, agora deixo o recorde para quem quiser bater», terminou, sorridente.