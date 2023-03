Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria -78kg do Grand Slam de Tashkent, ao vencer Metka Lobnik.

No Uzbequistão, Sampaio, número 15 do ranking mundial, derrotou a adversária eslovena no ‘ponto de ouro’, com um ‘waza-ari’, que leh garantiu o terceiro lugar.

Na sexta-feira, refira-se, Catarina Costa já havia ganho uma medalha de prata, na categoria -48kg.