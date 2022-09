Julian Draxler foi apresentado como reforço do Benfica, por empréstimo do PSG. Aos canais do clubes, o internacional alemão explicou as primeiras sensações com jogador dos encarnados.

«Sei muito sobre o Benfica. É um grande clube, com muita história e é o local certo para jogar bom futebol, voltar a ser o que era e ter minutos, algo que não consegui ter em Paris», começou por dizer.

«Estou muito feliz por estar num grande clube como o Benfica. Estou ansioso por conhecer os meus colegas de equipa, acredito que vamos ser um ótimo grupo nesta época e vamos competir em diferentes provas. Agora vou ter uma boa conversa com o treinador [Roger Schmidt] e acho que escolhi muito bem», refletiu Julian Draxler.

O campeão do mundo pela Alemanha, em 2014, também explicou o motivo pelo qual vai usar a camisola 93. «Vi a lista de números disponíveis, sei da situação com o número 10 [retirada esta temporada e homenagem a Chalana] e respeito essa opção. Assim, escolhi o número 93, que é o meu ano de nascimento e espero que me dê sorte», contou.

«Nos últimos anos tenho jogado em várias posições no campo. As minhas posições favoritas são a jogar desde o lado esquerdo do ataque ou a número 10, mas também posso jogar como 8» disse ainda.