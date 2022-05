O FC Porto venceu este sábado o Rio Ave, por 3-0, mantendo a liderança à condição na fase de apuramento do campeão nacional de juniores, com mais três pontos do que o Benfica, que tem menos um jogo e venceu, também este sábado, o V. Guimarães, por 2-0.

Nos outros dois jogos da 10.ª jornada, o Estoril recebeu e venceu o Sporting por 1-0 e não só mantém as esperanças pelo título nacional, como hipotecou as reais hipóteses dos leões.

O Sporting de Braga venceu o Alverca por 2-1 e subiu ao segundo lugar, por troca com o Sporting.

RESULTADOS – 11.ª JORNADA

Rio Ave-FC Porto, 0-3

Alverca-Sp. Braga, 1-2

Estoril-Sporting, 1-0

V. Guimarães-Benfica, 0-2

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 24 pontos

2.º: Benfica, 21 (menos um jogo)

3.º: Estoril, 19 (menos um jogo)

4.º: Sp. Braga, 18

5.º Sporting, 16

6.º: Alverca, 8

7.º: V. Guimarães, 6

8.º: Rio Ave, 4