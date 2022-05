FC Porto B e Leixões triunfaram ao final da manhã deste sábado, respetivamente em Penafiel (1-2) e em Mafra (0-2), nos jogos de abertura da 33.ª e penúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol, que já só tinham em jogo, para as quatro equipas, a possibilidade de somar pontos para terminar na melhor classificação possível (a manutenção está garantida, a subida não é possível).

Em Penafiel, no Estádio Municipal 25 de Abril, a equipa da casa inaugurou o marcador aos 69 minutos, por Leandro Teixeira, mas o FC Porto B deu a volta com golos de Zé Pedro (71m) e de Ejaita Ifoni, este ao minuto 89 e uma estreia a marcar nos dragões.

Em Mafra, o Leixões também venceu o seu último jogo fora no campeonato, com dois golos na segunda parte: João Oliveira (59m) e Charles Atshimene (67m) escreveram o triunfo da formação de Matosinhos.

Com estes resultados, o Penafiel mantém o sétimo lugar com 48 pontos, mas tem agora a companhia do Leixões, oitavo classificado com os mesmos pontos. O Mafra perdeu a possibilidade de ultrapassar os “bebés do Mar” e segue em nono, com 43 pontos, menos um do que o FC Porto B, 10.º com 42. Ainda assim, estas duas equipas estão à mercê de Vilafranquense (41 pontos) e Farense (40 pontos), que ainda entram em campo nesta jornada.

Este sábado, há ainda mais quatro jogos, importantes para Rio Ave e Casa Pia nas contas da subida e para o Académico de Viseu pela manutenção.