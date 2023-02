Benfica, Sporting e Famalicão entraram a ganhar na segunda fase do Campeonato Nacional de Juniores, a de Apuramento de Campeão.

As águias foram ganhar ao reduto do Alverca, por 3-0, o mesmo resultado do Famalicão, na receção ao Estoril.

O Sporting venceu o Vizela por 3-2.

Para este domingo está agendado o FC Porto-Sp. Braga (11h).

Na próxima jornada há um Benfica-Sporting.