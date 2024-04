O Ministério Público (MP) pediu, esta segunda-feira, a condenação de Fernando Madureira e de outros oito arguidos acusados de agressões a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que protegiam os adeptos do Benfica, em 2018, antes de um jogo de hóquei em patins, no Dragão Caixa.

Além do líder da claque Super Dragões, Hugo Carneiro, conhecido por «Polaco» e também em prisão preventiva no âmbito da Operação Pretoriano, e outros sete elementos estão acusados do crime de participação em rixa no contexto de espetáculo desportivo.

Nas alegações finais do processo, que está a ser julgado no Tribunal do Bolhão, no Porto, a procuradora do MP pediu a condenação de todos os arguidos, alguns a penas efetivas de prisão. A magistrada admitiu que os arguidos sem antecedentes criminais possam ter penas suspensas ou até tenham de pagar uma multa.

Segundo a acusação do MP, os arguidos agiram «em coautoria e em comunhão de esforços» numa rixa que envolveu o arremesso de pedras e de tochas contra os agentes, que protegiam os adeptos do Benfica que chegavam à estação de Metro do Dragão, para assistirem ao jogo.

A procuradora salientou que os testemunhos dos agentes da PSP e as imagens de videovigilância «desmentem» as versões apresentadas em julgamento por Fernando Madureira e por outros três arguidos, que alegaram não terem participado na rixa e que apenas estavam a distribuir bilhetes quando se aperceberam «da confusão».

Já o advogado de Fernando Madureira, que assistiu à sessão por videoconferência a partir do estabelecimento prisional, apontou «incongruências» aos depoimentos dos agentes policiais e pugnou pela absolvição de «Macaco».

O advogado de «Polaco» também pediu a absolvição do seu cliente e de outro arguido, mas admitiu a condenação de outros dois, que assumiram a sua intervenção na rixa, mas a penas de multa. As restantes defesas pediram igualmente a absolvição dos respetivos arguidos.

A leitura da sentença ficou marcada para 23 de maio, às 09h30.