Já há data para as alegações finais no julgamento que envolve Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto, Super Dragões e de mais oito arguidos. A sessão está marcada para 29 de abril, uma segunda-feira, no Tribunal do Bolhão, às 9h30.

Esta segunda-feira foi dedicada à produção de prova, com recurso à análise de imagens de videovigilância e de um testemunho de um chefe da PSP. Fernando Madureira assistiu à sessão por videoconferência, os restantes arguidos estiveram presentes.

Em causa estão alegadas agressões a adeptos do Benfica e polícias, num jogo de hóquei em patins, em 2018, nas imediações do Estádio do Dragão.