O Secretário de Estado da juventude e desporto, João Paulo Rebelo, sublinhou esta quinta-feira que é preciso «eficácia e celeridade» quanto aos processos na justiça portuguesa, em resposta àquilo que pode ser a imagem do futebol português, nomeadamente com o mais recente caso da detenção do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

«O meu único comentário é bastante elementar: vivemos um Estado de direito democrático, como sabemos a justiça deve funcionar autonomamente, de forma independente e eu, naturalmente, sou acompanhado por todos os cidadãos apenas a pedir eficácia e celeridade», afirmou João Paulo Rebelo, à saída do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, após os sorteios das competições profissionais do futebol português 2021/2022.

Questionado ainda sobre o regresso do público aos estádios, Rebelo apontou às mais recentes medidas do Conselho de Ministros, desta quinta-feira, para frisar a «esperança» no retorno dos adeptos às bancadas.

«Nesta altura algum desporto já tem direito ao seu público e ainda bem. Também todos sabemos que, se tivéssemos avançado para a segunda fase do desconfinamento, já o passado dia 28 de junho teria conhecido essa realidade também para o desporto profissional. Acho que as medidas que foram aprovadas em Conselho de Ministros dão alguma esperança para que, em breve, os espetáculos desportivos das modalidades profissionais, concretamente o futebol, possam ter espetadores. São uma parte fundamental do espetáculo. Estou esperançado que isso aconteça em breve», concluiu.

Esta quinta-feira, o Ministério Público apontou à possível necessidade de prisão preventiva de Luís Filipe Vieira, depois da detenção de quarta-feira.