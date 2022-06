O Benfica venceu este domingo no terreno do Rio Ave, por 3-2, em jogo da sétima jornada da fase final do campeonato nacional de juvenis.

João Rego bisou e Gustavo Varela fez o outro tento dos encarnados, enquanto Fernando Ferreira marcou os golos dos vilacondenses.

Quanto à classificação, a três jornadas do fim, o Sporting surge como líder destacado, com 19 pontos. Seguem-se Sp. Braga, com 15, e o Benfica com 12. Na próxima ronda, os leões recebem os bracarenses, enquanto as águias vão disputar o clássico no terreno do FC Porto.