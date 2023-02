Boas notícias para Massimiliano Allegri na atípica temporada da Juventus. Pela primeira vez esta temporada, o treinador vai poder convocar Di María, Vlahovic, Chiesa e Paul Pogba, todos recuperados de lesões, todos com ritmos diferentes, mas todos disponíveis, pela primeira vez, para o dérbi de terça-feira com o vizinho Torino, com destaque para o internacional francês que pode estrear-se esta temporada, 315 dias depois do último jogo.

«O Federico [Chiesa] treinou com a equipa, ainda tenho de decidir, mas dificilmente vai conseguir começar o jogo desde o início porque quem chega de um longo período de inatividade tem de ser gerido. Mas agora ele está bem», começou por destacar o treinador, na conferência de antevisão do jogo da 24.ª jornada da Série A.

Quanto a Pogba. «Está melhor, vai ser convocado amanhã e vamos colocá-lo em campo se for necessário. Obviamente ele não tem um ritmo de jogo muito alto, mas pode jogar uma das partes», prosseguiu.

O internacional francês está recuperado, depois de uma série de lesões que o impediram de jogar esta época, mas também não deverá começar de início. «Dizer que o Pogba pode ser titular depois de 315 dias sem jogar, é impossível. É preciso um pouco de paciência. Conversei com ele, como faço com todos os outros jogadores. Deve entender que é uma parte importante da equipa, deve ter toda a motivação para fazer um bom final de temporada e dar-nos uma ajuda», acrescentou logo de seguida.

Mas há mais boas notícias para Allegri. «Nesta fase estamos a recuperar quase todos os jogadores, tirando Milik, que só regressará mais tarde, Miretti, que estará pronto para a Roma, e Kaio Jorge, além de Locatelli que está castigado», revelou ainda.

Quanto ao jogo com o Torino, Allegri recorda que a equipa está obrigada a somar pontos, depois da pesada sanção que retirou ao clube quinze pontos na classificação. «O dérbi é sempre um jogo importante, sobretudo para nós porque temos de continuar esta escalada. Temos que alcançar o Bolonha que nos ultrapassou temporariamente ao vencer o Inter e temos que ficar com os 47 pontos conquistados no campeonato. O caminho é longo, o Torino é uma equipe agressiva e altamente preparada», referiu ainda o treinador da Juventus.