Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, irritou-se na zona de entrevistas rápidas depois do empate com o Nantes (1-1) em jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa. O treinador reagiu de forma veemente às criticas que dizem que a equipa de Turim é pouco agressiva e, nesta altura, prefere ganhar por 1-0.

«Eu nunca disse que queria que a Juve ganhasse por 1-0. Basta dessa m.... É um clichê dizer que eu quero que as minhas equipas ganhem por 1-0, mas isso não é verdade. É simples, vejam todas as estatísticas das minhas equipas, sempre tive a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Não podem escapar das estatísticas. Vejam o Milan e a Juventus, esse é o meu recorde», atirou o treinador italiano irritado com a introdução do jornalista da Sky Italia.

O empate com o Nantes contou com uma arbitragem de João Pinheiro que foi muito contestado pela equipa italiana que se queixou de um aleado penálti que terá ficado por marcar já perto do final do jogo.

«Não vale a pena estar aqui sentado a dizer que houve uma grande penalidade ou um segundo cartão amarelo. Podíamos ter feito melhor, podíamos ter circulado melhor a bola. Depois de nos colocarmos em vantagem, parámos e trocámos a bola em câmara lenta. Só depois de termos sofrido o empate numa transição rápida é que voltámos a ligar-nos ao jogo», comentou.

Para Allegri, o que falta à Juventus é, acima de tudo, maior dinâmica. «Não podes controlar a bola num pequeno espaço do relvado, tens que circulá-la, trocá-la rapidamente. Depois de começarmos a trocar a bola com ritmo, tivemos várias oportunidades para fazer 2-1, mas temos de ser consistentes e fazer mais golos, principalmente num jogo como este. Agora, não adianta chorar porque já não vai adiantar nada. Precisamos é de conquistar a nossa qualificação em França», destacou ainda o treinador da Juventus.