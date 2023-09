Paul Pogba foi suspenso preventivamente pelo Tribunal Nacional de Antidopagem de Itália, depois de ter acusado testosterona num controlo antidoping.

A notícia foi avançada a meio da tarde pela generalidade da imprensa local, e algumas horas depois, o organismo confirmou, em comunicado, a suspensão provisória do médio da Juventus.

De resto, também o clube bianconero reagiu. «A Juventus informa que Paul Pogba recebeu esta segunda-feira a medida de suspensão cautelar do Tribunal Nacional de Antidopagem após o resultado adverso das análises realizadas a 20 de agosto de 2023. O clube reserva-se ao direito de avaliar as próximas etapas do processo», lê-se, na nota.

Pogba, refira-se, tem agora três dias para pedir uma contra-análise.