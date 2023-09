Paul Pogba, médio francês da Juventus, concedeu uma entrevista ao Generation Sport, do canal Al Jazeera, na qual abordou as críticas das quais tem sido alvo, devido ao alto salário que aufere, e temas como a ida para o Manchester United em 2016 por 100 milhões de euros, na altura a transferência mais cara de sempre.

O médio campeão do mundo em 2016 afirmou que pretende calar os os críticos: «Quero fazê-los engolir as suas palavras. Quero mostrar-lhes que não sou fraco. Podem falar mal de mim. Eu nunca vou desistir», começou por dizer.

O francês admitiu também que, por vezes, gostava de não ser rico, dando o exemplo da extorsão de que foi alvo em 2022, durante o período em que esteve de fora da competição, devido a lesão.

Alegadamente, um grupo tentou extorquir Pogba em milhões de euros, numa disputa que envolveu um membro da sua família e velhos amigos, tendo um procurador francês aberto uma investigação:

«O dinheiro muda as pessoas. Pode destruir uma família. Pode criar uma guerra. Por vezes, estava sozinho a pensar: 'Não quero continuar a ter dinheiro. Não quero continuar a jogar. Só quero estar com pessoas normais, para que elas me amem por mim - não pela fama, não pelo dinheiro'. Às vezes é difícil», concluiu.