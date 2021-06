Kacper Kozlowski (Polónia) bateu o recorde de Jude Bellingham (Inglaterra), estabelecido na primeira jornada da fase de grupos do Euro 2020, e tornou-se no jogador mais novo de sempre a disputar um Europeu, com 17 anos e 246 dias.



Paulo Sousa lançou o jovem médio do Pogon, número 6 da seleção polaca, no decorrer do encontro com a Espanha, que terminou com uma igualdade a um golo.



Pode ler mais sobre Kacper Kozlowski aqui.



O inglês Jude Bellingham, com 17 anos e 349 dias, tinha garantido o estatuto há menos de uma semana. Durou pouco.

17 - Kacper Kozlowski (17 years and 246 days) has become the youngest ever player to make an appearance at the European Championships, overtaking Jude Bellingham's record (17y 349d) set for England six days ago. Fleeting. #EURO2020 #POL — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021