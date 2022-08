Manchester City e Paços de Ferreira confirmaram o empréstimo de Kayky, brasileiro que o clube inglês contratara ao Fluminense.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Kayky, de 19 anos, reforça os castores por cedência de uma época do ManCity.

Kayky formou-se no Fluminense, e tornou-se mais jovem de sempre a estrear-se na Libertadores e a marcar na prova sul-americana. Com passagens em quase todas as seleções jovens do Brasil, 10 milhões de euros levaram-no para o Manchester City.

A estreia na equipa principal, sob ordens de Pep Guardiola aconteceu em janeiro, numa vitória sobre o Swindon Town. Kayky jogou ainda na Premier League: estreou-se em fevereiro num triunfo por 4-0 sobre o Norwich.