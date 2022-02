Kevin Porter Jr. marcou 30 pontos na derrota dos Houston Rockets frente aos Toronto Raptors (120-139), na NBA, a Liga norte-americana de basquetebol.



O promissor jogador dos Rockets podia aliás ter marcado 32 pontos, mas os últimos dois não foram contabilizados. Dessa forma, foi possível minimizar um dos episódios mais caricatos do passado recente da competição.



Nos segundos finais do encontro, Kevin Porter Jr. recebeu a bola e decidiu lançá-la para o próprio cesto, num aparente momento de recreação. O atleta de 21 anos parecia preparar-se até para fazer um afundanço, mas nem foi preciso: a bola entrou à primeira.



Quando a bola entrou, para surpresa dos elementos presentes no pavilhão, a buzina final ainda não tinha soado. Ou seja, o jogador dos Rockets tinha acabado de marcar mais dois pontos para os Toronto Raptors.



Porém, por decisão da equipa de arbitragem e da própria NBA, esses pontos não foram contabilizados no resultado final: 120-139.



Veja o vídeo do momento hilariante: