O Borussia Mönchengladbach anunciou, esta terça-feira, a contratação a custo zero de Kevin Stöger, por três temporadas.

«O Borussia contratou Kevin Stöger do Bochum por transferência gratuita para a nova temporada 2024/25 – sujeito a exames médicos. O médio de 30 anos assinou contrato com o Borussia até 30 de junho de 2027», pode ler-se no comunicado oficial.

O médio de 30 anos jogou a temporada transata no Bochum, com Gonçalo Paciência, mas estava em final de contrato e troca de clube na Alemanha, isto depois do Bochum ter assegurado a manutenção no principal escalão.

Ao longo da carreira representou o Estugarda, o Kaiserslautern, o Paderborn, o Mainz e o Fortuna Düsseldorf. Agora vai escrever um novo capítulo no Borussia Mönchengladbach.

«Kevin é um jogador experiente da Bundesliga e tornou-se um verdadeiro líder nas suas últimas posições», destacou Roland Virkus, diretor esportivo do Borussia.