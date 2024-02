A novela referente ao futuro de Kylian Mbappé parece ter um fim à vista. Este domingo, Laure Boulleau, embaixadora do Paris Saint-Germain, confidenciou ao Canal+ que o avançado francês pode estar cada vez mais próximo do Real Madrid

«Mbappé no Real Madrid? Temos a impressão de já ter vivido esta novela. Agora, pela primeira vez, de fontes bastante coerentes e bastante sérias, disseram-me que está fechado! Há grandes hipóteses de estar feito. Ao mesmo tempo, ficaria feliz por ele ir embora. Entendo que ele não pode dizer isso, mas coloquem-se no lugar dele! Ainda tem objetivos por alcançar. Acho que ele também ama o seu clube e tem respeito. Mas vamos esperar pela decisão dele como adultos», referiu a antiga internacional francesa e lateral esquerda do PSG.

De recordar que Kylian Mbappé termina o contrato com o PSG em junho deste ano e que já pode assinar com qualquer clube.