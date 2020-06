Após a derrota do Real Madrid em Sevilha com o Betis, por 2-1, a Liga Espanhola encerrou indefinidamente. O surto pandémico causado pela covid fechou a europa, e nuestros hermanos não foram exceção. Só ultrapassado pela Itália em número de vítimas mortais, o país tenta reestabelecer-se aos poucos, e o regresso do futebol é apenas mais um passo no sentido na nova normalidade.

O Betis, que fechou as portas do campeonato em março, abre-as agora, e logo com o escaldante dérbi frente ao Sevilha do português Rony Lopes. 109 dias depois, os espanhóis tornam-se a segunda liga do big-5 a retomar a competição, depois dos alemães.

La Liga com novas regras e ambiente de Playstation

A medida que quase todas as ligas têm adotado e já não causa surpresa é a ausência de público no estádio. Para colmatar o silêncio e tentar recriar um ambiente mais fervoroso para os jogadores, os clubes vão preencher as bancadas com imagens dos adeptos ou com publicidade institucional.

Na transmissão televisiva vai haver som ambiente de estádio, cortesia da EA Sports, com reações a golos e faltas, por exemplo. Não será por isso de estranhar que os mais ávidos jogadores do videojogo FIFA 20 estejam familiarizados com os sons reproduzidos.

As equipas vão passar a poder convocar 23 jogadores e os treinadores podem fazer cinco substituições. Os equipamentos terão de ser obrigatoriamente trocados ao intervalo e as habituais conferências de imprensa vão ser realizadas por videochamada.

Por último, numa homenagem aos profissionais de saúde, vai ecoar ao minuto 20 uma salva de palmas transmitida pelos sistemas de som de cada estádio.

Barcelona em Maiorca, Real Madrid recebe o Eibar na 28.ª jornada

A jornada vai abrir com a curta deslocação do Sevilha ao terreno do Betis na quinta-feira às 21 horas. No dia seguinte o Granada recebe o Getafe e mais tarde Valência e Levante defrontam-se no Mestalla.

Sábado há mais quatro jogos: Espanhol-Alavés, Celta de Vigo-Villarreal, Leganés-Valladollid e a deslocação do Barcelona ao terreno do Maiorca, importante na luta pelo título.

A jornada encerra domingo, com a realização dos últimos três jogos. O At. Bilbao-At. Madrid, o Real Madrid-Eibar e o Real Sociedad-Osasuna que encerra a jornada.

Alguém quer o título de campeão?

Até ao dia 8 de março o filme da liga espanhola não foi muito diferente do da liga portuguesa: duas equipas a lutar pelo título, várias trocas no topo da tabela, e muita incerteza no que toca ao campeão. Apesar dos dois pontos de vantagem, o Barcelona, campeão por oito vezes nas últimas 10 edições da liga, é mesmo o líder com menor número de pontos à 28.ª jornada, desde 2007.

Muitos pontos perdidos pelos candidatos, sendo que fora de casa o registo tem sido muito pesado tanto para Barcelona – cinco vitórias em 13 jogos- como para Real Madrid- sete vitórias em 14 jogos.

Na luta pela Liga dos Campeões, Getafe e Sevilha partem em vantagem, mas a Real Sociedad, o Atlético de Madrid e o Valencia ainda têm uma palavra a dizer.

No que à permanência diz respeito, o Espanhol, lanterna-vermelha do campeonato está a seis pontos do primeiro clube acima da linha de água, sendo que abaixo dessa marca estão também o Maiorca e o Leganés. Com 11 jornadas para disputar, antecipar quem pode ser relegado é tão arriscado como prever um campeão.

O que falta a Barcelona e Real Madrid

Parece claro que Barcelona e Real Madrid vão lutar pelo título até final. Com 11 jornadas por disputar, os clubes sabem que já não se vão defrontar, mas nem por isso têm vida facilitada.

Com vários jogos de grau de dificuldade máximo, quem escorregar menos, sagrar-se-á campeão. Aliás, a estabilidade que nenhum dos clubes pareceu ainda conseguir até ao momento, pode ser a chave do que falta de campeonato.

Quanto ao líder, até final tem de se deslocar ao terreno do terceiro classificado Sevilha, receber o At. Madrid e ir ao terreno do Villarreal. Acaba o campeonato no reduto do Alavés.

Já o Real Madrid, até final tem como adversários de alto grau de exigência a Real Sociedad no Anoeta, o At. Bilbao também fora de portas e a receção ao Villarreal, antes de terminar o campeonato em casa do Leganés.

O reinado de Messi

Nos últimos anos de La Liga, Lionel Messi tem reinado a seu bel-prazer a nível individual. O astro argentino é o jogador com mais golos (19) e mais assistências (12) da liga, apesar de ter estado várias semanas afastado dos relvados devido a lesões.

No Real Madrid, Benzema tem tentado colmatar como pode a ausência de Cristiano Ronaldo, mas os números não estão próximos dos do jogador português. Até agora o jogador francês tem 14 golos na liga.

Também a realizar uma grande época está o médio norueguês emprestado pelo Real Madrid à Real Sociedad Martin Odegaard. O criativo tem quatro golos e cinco assistências, e tem sido fundamental na manobra ofensiva da sua equipa. Ainda nos bascos, o avançado Isak tem estado em evidência. O sueco leva sete golos na liga, 14 na temporada.

Apesar da época menos positiva do Betis, Fékir tem sido o jogador mais constante da equipa. Com um talento fora do comum, o médio ofensivo descobre os colegas como nenhum outro jogador consegue. Tem três assistências às quais junta sete golos se apenas contabilizarmos jogos para a liga.

Por último, um destaque saudoso para um jogador muito fustigado por lesões ao longo da sua carreira. Aconselhado a parar de jogar, o ambidextro Santi Cazorla mostra, aos 35 anos, que a qualidade de jogo está na cabeça e não nas pernas. Oito golos e seis assistências leva o pequeno mago espanhol nesta campanha de la liga.

A Liga dos portugueses

Envolvidos em lutas diferentes, os portugueses vão fazendo o seu caminho em Espanha. Desde já, existe apenas um português com reais hipóteses de conquistar o título: o lateral-direito Nélson Semedo, jogador do Barcelona.

No Sevilha, apesar de ter feito apenas três jogos para a liga, Rony Lopes vê a sua equipa numa boa posição para conseguir o acesso direto à Liga dos Campeões. Também nessa luta estão Antunes, do Getafe, João Félix, do At. Madrid, e Thierry Correia e Gonçalo Guedes do Valência.

Numa posição surpreendentemente estável no campeonato, segue o Granada, equipa de Gil Dias e dos totalistas Domingos Duarte e Rui Silva. O último, contratado ao Nacional da Madeira em 2017, tem sido dos guarda-redes em maior destaque de La Liga até à paragem forçada da competição.

William Carvalho, médio defensivo ex-Sporting, tem sido castigado pelas lesões esta temporada, e leva apenas nove jogos pelo Betis, sendo que os sevilhanos seguem em 12.º lugar da prova.

Logo atrás dos verde e brancos está o Levante, de Rúben Vezo e Hernâni. Pelo Eibar, Paulo Oliveira tem sido titular no eixo da defesa, e Rafa Soares, ex-FC Porto ainda não foi utilizado.

Em maus lençóis está o lateral Kevin Rodrigues, que representa o Leganés. Os madrilenos estão em penúltimo lugar, a três pontos da salvação. É o único português em risco de descida, caso nada de estranho aconteça até final.