Um jogo louco que terminou com a vitória do Espanhol sobre o Levante, por 4-3 na 17.ª jornada, e no qual Raúl de Tomás voltou a marcar. O ponta de lança é um dos melhores marcadores da La Liga 2021/22, apenas atrás de Benzema, Vinicius Jr e Juanmi, e com o golo deste sábado chegou à centena nas ligas profissionais, desde que se estreou.

O português Ruben Vezo foi titular na equipa de Valência que viu os catalães adiantarem-se aos seis minutos com um golo de Sergi Darder. Seria o Levante a sair na frente para o intervalo, porém. Jorge de Frutos empatou aos onze minutos e aos 26 foi Son quem consumou a reviravolta.

O segundo tempo começou praticamente com o golo do antigo avançado do Benfica. Raúl de Tomás fez o 2-2 aos 49 minutos - e o oitavo golo na La Liga 2021/22 - e relançou o encontro, apenas para Jose Luis Morales, pouco depois [57min] colocar o Levante de novo na frente com o 3-2.

Javi Puado empatou para o Espanhol [60min]e a formação de Barcelona chegou mesmo ao triunfo com o 4-3 final a ser apontado novamente por Puado aos 76 minutos. Quando Son foi expulso, aos 78 minutos, o duelo ficou pendente para os catalães que não deixaram fugir a vitória e são, assim oitavos à condição.

Florentino não sai do banco

Noutro duelo, o Alavés recebeu o Getafe que não contou com Florentino Luís. O médio cedido pelo Benfica viu o empate da equipa de Madrid com a formação basca do banco de suplentes.

No jogo, marcou primeiro o Getafe por Enes Unal, aos 20 minutos e empatou Joselu para os bascos, aos 86 minutos.



