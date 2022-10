Péter Guláscsi sofreu uma lesão grave na vitória do Leipzig frente ao Celtic, em jogo da terceira jornada do grupo F da Liga dos Campeões.

Ao tentar fazer um passe, logo aos dez minutos, o guarda-redes húngaro apoiou mal a perna e sofreu uma «rutura do ligamento cruzado anterior no joelho direito», informou o clube germânico.

Na mesma nota, o Leipzig informa que Gulácsi estará ausente dos relvados «por um longo período de tempo».

Péter Gulácsi suffered a serious knee injury in the 10th minute of our match against Celtic. Our captain sustained an anterior cruciate ligament tear in his right knee and will be out for a lengthy period of time.



Further examinations will follow in the coming days. pic.twitter.com/90Zd18uZLU